شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 7-6-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة, إلا أن تذبذبه حاليا فوق مستوى 122.00 قد يعمل على تأجيل الهجوم السلبي ليستسلم بذلك لسيطرة الميل الجانبي لتداولات الفترة القريبة.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية باقترابه من مستوى 80 يشكل العامل الرئيسي لتأجيل الهجوم السلبي ولنتوقع انحصار التداولات ما بين مستوى 122.60 ومستوى 121.20 لحين تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من كسر العائق المستقر عند 120.75.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.60 و 121.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط