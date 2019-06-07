شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم أسترازينيكا تستغل الدعم الإضافي-تحليل - 7-6-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر السهم تشكيل مستوى 5740 لدعم إضافي ليساعده ذلك بالثبات ضمن النطاق الصاعد وليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة بوصوله نحو 6000 تقريبا, كذلك تذبذب السعر حاليا فوق المتوسط المتحرك 55 سيزيد من فرص تجميعه لعزم إيجابي جديد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 6115 وبتجاوز هذا الحاجز سينجح بإغلاق الفجوة السعرية المتمثلة بمستوى 6445. تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يعزز ترجيحنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي إضافي ليساعد بمحاولة تحقيق الأهداف الإيجابية المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 5900 و 6115 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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