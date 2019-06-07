شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستعد بمهاجمة مقاومة تركيبة فنية إيجابية – تحليل– 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ البتكوين تداولاته اليومية على ارتفاع ، مستفيداً من الدعم الإيجابي المكتسب لاستناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 7900.00 ، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها .

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ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك البتكوين مع مستوى المقاومة المحوري 7900.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيؤكد على صحة النموذج الفني المتكون ، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة 8135.02 .

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : صاعد