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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستعد بمهاجمة مقاومة تركيبة فنية إيجابية – تحليل– 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ البتكوين تداولاته اليومية على ارتفاع ، مستفيداً من الدعم الإيجابي المكتسب لاستناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 7900.00 ، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها .
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك البتكوين مع مستوى المقاومة المحوري 7900.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيؤكد على صحة النموذج الفني المتكون ، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة 8135.02 .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : صاعد
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