الفرنك السويسري يعاود الانخفاض – تحليل– 07-06-2017

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند من جديد لمستوى الدعم المهم 0.9890 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 0.9542 إلى 1.0237) ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليضاعف ذلك من قوة هذا الدعم المستند إليه الزوج .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للزوج خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 0.9890 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 0.9808 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط
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