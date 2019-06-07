شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنك السويسري يعاود الانخفاض – تحليل– 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند من جديد لمستوى الدعم المهم 0.9890 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 0.9542 إلى 1.0237) ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليضاعف ذلك من قوة هذا الدعم المستند إليه الزوج .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للزوج خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 0.9890 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 0.9808 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط