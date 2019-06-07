الاسترالي يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل– 07-06-2017

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار أسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤدي ذلك إلى كسر خط اتجاه صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويعرض نفسه أيضاً لضغط متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليعلن بذلك استمرار الموجة التصحيحية الهابطة بالمدى القصير ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصول لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للزوج بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 0.6962 ، وفي حالة كسر هذا المستوى سيضاعف من الضغوط السلبية عليه ليفتح المجال للمزيد من الانخفاض ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 0.6937 .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط
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