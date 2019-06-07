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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل– 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 51.75 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 42.61 إلى 66.54) ، جاء ارتفاع النفط الخام الأخير بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وذلك تزامناً مع محاولته أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد بدأ أيضاً السعر تداولاته لهذا اليوم بارتفاع طفيف ، مستفيداً من هذا الزخم الإيجابي المكتسب .
ولذلك نحن نرجح انخفاض النفط بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 54.60 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 51.75 استعداداً لكسره .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط
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