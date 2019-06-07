شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار ترقبا لصدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيار/مايو.

يتداول مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:21 جرينتش حول مستوي 97.00 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.97 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 97.12 نقطة ،وأدنى مستوى عند 96.94 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.3% ، مستأنفا خسائره التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق للمرة الأولى فى أربعة أيام بفعل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 96.64 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقد المؤشر حتى الآن نسبة 0.7% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تسعر الأسواق حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة أساس بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل بأكثر من 50% ،مع وجود احتمالات لخفض أخر بحلول نهاية العام.

زادت تلك الاحتمالات بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تصاعد الحروب التجارية العالمية التي يخوضها الرئيس "دونالد ترامب" ، بجانب تصريحات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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أظهرت البيانات نمو قطاع الصناعات الأمريكي فى أيار/مايو بأقل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،فى علامة جديدة تؤكد على تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

فتح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أواخر الأسبوع الماضي جبهة جديدة فى الحرب التجارية العالمية بتعهده بفرض رسوم جمركية بحوالي 5% على الواردات المكسيكية بداية من العاشر من حزيران/يونيو ، حتى يتم حل أزمة الهجرة غير الشرعية.

قال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،البيانات السلبية تعزز تلك الاحتمالات وتوسع من خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 263 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6% والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.