شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم الطلب الاستثماري القوي على الأصول الآمنة ، بالتزامن مع ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.90$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.87$،وسجلت الأعلى عند 14.94$ ،والأدنى عند 14.85$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

على مدار الأسبوع الحالي ،ارتفع المعدن الأبيض "الفضة" بنسبة 2.3% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم الطلب الاستثماري القوي على الأصول الآمنة ، بالتزامن مع ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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زاد الطلب على الأصول الآمنة بالفترة الأخيرة بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، خاصة بعدما صعدت الولايات المتحدة من الحروب التجارية العالمية ،وفتحت جبهة جديدة بالإعلان عن فرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية.

قدم الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أسوأ أداء له منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة آثار الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ، البيانات السلبية تسوف تعزز تلك الاحتمالات ، وتوسع من خسائر الدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 263 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6% والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.