شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم فى أوروبا تستأنف مكاسبها بعد استيعاب قرار المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى فى أربع جلسات ، عقب قرار المركزي الأوروبي تأجيل زيادة أسعار الفائدة مع رفع توقعات التضخم ، مع تحسن المعنويات بعد تقرير عن تفكير الولايات المتحدة فى تأجيل الرسوم الجمركية على الواردات الآتية من المكسيك.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما جاءت قرارات المركزي الأوروبي أقل من التوقعات فى السوق.

قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس تأجيل أول زيادة فى أسعار الفائدة المحدد لها العام المقبل بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد ،ورفع توقعاته للتضخم.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بفضل تقرير ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على سلع مكسيكية يوم الاثنين المقبل.

وحقق أيضا قطاع الطاقة مكاسب قوية مع صعود أسعار النفط فى السوق العالمي لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد قليلا عن أدنى مستوى فى خمسة أشهر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.95% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنحو 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس حوالي 0.7% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.7%.