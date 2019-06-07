شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ضخم والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضم نطاق محدود من التعاملات ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى حوالي 15 شهرا ، استنادا على تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,335.63 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,335.52 $،وسجلت أعلى مستوي 1,336.00 $ ، وأدنى مستوي 1,330.26 $.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ،وسجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,344.04$ للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2.3% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2018 ، استنادا على تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تسعر الأسواق حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة أساس بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل بأكثر من 50% ،مع وجود احتمالات لخفض أخر بحلول نهاية العام.

زادت تلك الاحتمالات بعد بيانات ضعيفة جدا عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ، وتصريحات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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نما قطاع الصناعات الأمريكي فى أيار/مايو بأقل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،فى علامة جديدة تؤكد على تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

قال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،البيانات السلبية تعزز تلك الاحتمالات وتوسع من خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وهو ما سوف يدفع أسعار الذهب إلى تحقيق المزيد من المكاسب.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 263 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6% والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 757.59 طن متري.