شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 2% على وشك التداول أعلى مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من2% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك التداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ مرة أخرى ، لكنها بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات التصحيح الطبيعية ، بالتزامن مع تنامي مخاوف التلاعب فى أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:27بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,961$ بارتفاع قدره 160$ بنسبة 2.05%،حيث سعر الافتتاح عند 7,801$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,020$ ، وأدنى سعر عند 7,758$.

أضاف "البتكوين" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 7,432$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 6 مليار$ إلى إجمالي 255 مليار$ ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وأكبر عملة رقمية فى العالم تواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي ، على وشك التداول مرة أخرى أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، لكنها بحاجة حاليا إلى المزيد من الأخبار الإيجابية التي تعمل على تحفيز مستويات الطلب الاستثماري ،وتساعد فى استكمال مسار السوق الصاعد.

وفقا لبيانات صادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC يوم الثلاثاء فإن العقود المفتوحة للبتكوين فى بورصتي نيويورك CME و شيكاغو CBOE قد سجلت أعلى مستوى على الإطلاق طوال الأسبوع من 27 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" حتى الآن حوالي 9% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات التصحيح الطبيعية ، بالتزامن مع تنامي مخاوف التلاعب فى أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير.

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حقق البتكوين ارتفاعا بأكثر من 120% على مدار تعاملات 2019 ،وسجلت الأسعار الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ ،وانخفاض الأسعار هذا الأسبوع يعد أمرا طبيعيا ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى السوق محط اهتمام مستثمري التجزئة والمؤسسات المالية الضخمة.

وبخلاف عمليات التصحيح الطبيعية ، هناك تنامي المخاوف حيال التلاعب بالأسعار بعد نقل كمية كبيرة من البتكوين إلى محفظة أحد المنصات الرقمية العالمية من محفظة مجهولة.

قبل فترة وجيزة من الانخفاض المفاجئ فى سعر البتكوين يوم الاثنين ، تم نقل كمية كبيرة من البتكوين إلى محفظة منصة Coinbase من محفظة غير معروفة ،الكمية تبلغ 25,160 بتكوين بقيمة حوالي 215 مليون$.

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها مخاوف حيال التلاعب بالأسعار ،فعندما ارتفع البتكوين بأكثر من 1000$ خلال يوم واحد فى نيسان/أبريل الماضي ،ذكرت وكالة رويترز أن الصعود المفاجئ بسبب أمر شراء مجهول بحوالي 20,000 بتكوين تم تنفيذه فى عدد من منصات التشفير العالمية.

قال المستثمر الملياردير "ستانلي دراكن ميلر" إنه لن يشتري أو يبيع البتكوين لأنه لا يوجد قيمة حقيقية فيه ،وأضاف إنه نظرا لتذبذب البتكوين الحاد لا يمكن اعتباره أبدا وسيلة للتبادل.

وأكدت شركة "دلفي ديجيتال" إن البتكوين إضافة قيمة إلى أي محفظة ،وأعاذت ذلك إلى الأداء الكبير والمتفوق للعملة الرائدة فى سوق التشفير خلال أيار/مايو مقارنة بفئات الأصول التقليدية.

وقال كبير مسؤولي الاستثماري فى "بليكليي" بيتر بوكفار أنه يمكن استخدام البتكوين كمؤشر رائد للتنبؤ بحركة الاتجاه فى أسواق الأسهم أو الذهب ، لكنه لا يزال يفضل امتلاك الذهب على البتكوين.