شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التعافي بدعم انحسار مخاوف التوترات التجارية الأمريكية المكسيكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بدعم انحسار مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك ، فى أعقاب تقرير بأن الإدارة الأمريكية قد تؤجل فرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية.

بحلول الساعة 08:25بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.08$،وسجل أعلى مستوي 53.81$ ،وأدنى مستوي 52.90$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.38$ ،وسجل أعلى مستوي 63.10$ ،وأدنى مستوي 62.06$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 2.8% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 50.59$ للبرميل ،وقفزت عقود برنت بنسبة 2.9% بعدما سجلت يوم الأربعاء مستوى 59.43$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

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قالت وكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس "دونالد ترامب " بفرضها على الواردات المكسيكية ، مع استمرار المحادثات بين البلدين لحل أزمة الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إن جميع الواردات الآتية من المكسيك ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو الجاري لحين وقف الهجرة غير الشرعية.

والمكسيك تعتبر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة و مورد رئيسي للنفط الخام.

من ناحية أخرى فالهبوط الحاد فى أسعار النفط بالفترة الأخيرة ، زاد من احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.