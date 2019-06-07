شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي مقابل الدولار خلال 2019 ، مع انحسار مخاوف اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:22 جرينتش ،ليتداول عند 1.1265$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1275$ ،وسجل الأعلى عند 1.1279$ ، والأدنى عند 1.1254$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.1308$ ، بعدما جاءت توجهات المركزي الأوروبي أقل تشاؤما من توقعات السوق.

قرار المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية يوم الخميس الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند مستوياتها الصفرية ، مستبعدا رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو.

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وقال "ماريو دراغى" محافظ المركزي الأوروبي أن أعضاء البنك على استعداد لخفض معدلات الفائدة وضخ حوافز نقدية جديدة تتمثل فى شراء سندات لدعم الاقتصاد فى منطقة اليورو.

وأضاف "دراغى" أن تلك الإجراءات قد تأتي فى الوقت الذي تتصاعد فيه المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة الحرب التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وجاءت توجهات المركزي الأوروبي متشائمة للغاية خاصة بالنسبة لارتفاع المخاطر ، لكن السوق كان يأمل أن يكون البنك أكثر تشاؤما.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2018.

تعاذ تلك المكاسب القوية إلى انحسار مخاوف اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة بعدما رفع السوق تسعير احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.