شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 10 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 108.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.41 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.54، بينما حقق الأدنى له عند 108.32.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.7%، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.3% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.7%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 95.5 مقابل 95.9 في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 96.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس.