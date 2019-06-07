شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية الايتكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الجمعة لتستأنف مسيرات الارتداد من الأعلى لها في عام في أعقاب اختبارها في مطلع الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي عند 122.16$، وبالأخص عقب ارتفاعها في تداولات جلسة أمس الخميس بأكثر من سبعة بالمائة وتقليصها لخسائر هذا الأسبوع بشكل ملحوظ، مع العلم أنها لا تزال تعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ستة أسابيع.

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وفي تمام الساعة 05:32 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.06% إلى مستويات 111.74$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.81$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 109.97$، بينما حققت الأعلى لها عند 112.12$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.91$ مليار.

هذا ولا تزال العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تتكبد خسائر بقرابة 3% خلال هذا الأسبوع وتفوق 2% خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن عمليات تصحيحية بعد أن أوضحت الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عام، وعكست الشهر الماضي أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من 2017 بالإضافة إلى أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.