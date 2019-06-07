شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية موضحة انخفاضها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ 27 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.23% لتتداول حالياً عند 14.87$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.89$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.06 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

ويذكر أن وزارة المالية الروسية أفادت في وقت سابق من الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة، لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي للفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مؤخراً.