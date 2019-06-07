شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 15 من الشهر ذاته بينما ارتفع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.41% لتتداول عند مستويات 53.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.10$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.21% لتتداول عند 62.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.40$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي فائض 6.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في نهائية الشهر الماضي مقابل عجز 0.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 483.3 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.2 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 4.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، تابعنا مع مطلع الأسبوع الجاري أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في أسواق النفط والتي عكست مستوى مرتفعاً من التقلبات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأفاد الفالح بأن اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والذي تم تمديده العام الماضي ليقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، أثبت فعالية بشكل جيد خلال العامين والنصف الماضين، وذلك مع تأكيده على الالتزام بالهدف المشترك للدول الـ24 التي أقرت الاتفاق بتحقيق التوازن في السوق لصالح المنتجين والمستهلكين.

بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لكون إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط بلغ مؤخراً نحو 9.65 مليون برميل يومياً، دون المستهدف للمملكة بموجب اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي عند 10.3 مليون برميل يومياً، وتتطلع الأسواق بحلول 25-26 من هذا الشهر لما سيسفر عنه اجتماع منظمة أوبك وحلفائها في فيينا، وسط عدم اتضاح الرؤية حيال ما إذا كانت المنظمة وحلفائها سيقدمون على تمديد جديد للاتفاق من عدمه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات لإجمالي 800 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع نهاية أيار/مايو، موضحة أول ارتفاع لها في أربعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.