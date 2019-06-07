شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1269 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1276، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1266، بينما حقق الأعلى له عند 1.1281.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% مقابل ارتفع 0.5% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

ويأتي ذلك التزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري وصدور قراءة الميزان التجاري لألمانيا والتي قد تظهر تقلص الفائض إلى ما قيمته 18.7 مليار يورو مقابل 20.0 مليار يورو في آذار/مارس، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة المعدلة للصادرات الألمانية تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.5% في آذار/مارس، وأظهر القراءة المعدلة للواردات الألمانية أيضا تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.4% في آذار/مارس.

وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري لفرنسا والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 4.9 مليار يورو مقابل 5.3 مليار يورو في آذار/مارس، وصولاً لصدور قراءة مبيعات التجزئة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي تم الإقرار من خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي نوه لكون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لخفض الفائدة لتعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

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كما أعرب دراجي عن كون المركزي الأوروبي مستعد لإقرار تحفيز نقدية جديدة تتمثل في شراء السندات لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، موضحاً أن تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه عدم اليقين حيال النزاعات التجارية وما لها من أثار على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المركزي الأوروبي على استعداد لاستخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لديه من أجل دفع النمو الاقتصادي وإنعاش الصادرات والصناعة الأوروبية.

وأفاد دراجي الذي إعلان مؤخراً عن جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل "TLTROs" تبدأ بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وحتى آذار/مارس من عام 2021 ذات أمد استحقاق عامين بفائدة صفرية، بأن المركزي الأوروبي بدأ بالفعل في مناقشة تفاصيل كيفية الرد على مخاوف المستثمرين في الأسواق الأوروبية حيال وهن الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية والذي جاء عقب ساعات من أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.