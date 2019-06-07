شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لتطورات المفاوضات التي تجرى في واشنطون بين الولايات المتحدة والمكسيك حيال ملف التجارة والهجرة.

في تمام الساعة 04:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.18% لتتداول حالياً عند 1,337.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,339.70$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

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على صعيد أخر، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن كون البنك المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لخفض أسعار الفائدة وإقرار تحفيز نقدية جديدة تتمثل في شراء السندات لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، موضحاً أن تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه عدم اليقين حيال النزاعات التجارية وما لها من أثار على الاقتصاد العالمي.

وأفاد محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي بأن المركزي الأوروبي على استعداد لاستخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لديه من أجل دفع النمو الاقتصادي وإنعاش الصادرات والصناعة الأوروبية، مضيفاً أن المركزي الأوروبي بدأ بالفعل في مناقشة تفاصيل كيفية الرد على مخاوف المستثمرين في الأسواق الأوروبية حيال وهن الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مستوى تاريخي جديد عند 1.25% من 1.50% لدعم وتحفيز الاقتصاد الاسترالي الذي يعد أكبر شريك تجاري للاقتصاد الصيني الذي يخوض حرب تجارية مع الإدارة الأمريكية التي تنتهج الحمائية التجارية مع العديد من البلدان العالمية وعلى رأسها الصين ثم يليها المكسيك مؤخراً.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في أمريكا، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية وأنه لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لوهن الضغوط التضخمية مؤخراً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً.