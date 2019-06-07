شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي لا تزال تستمد الدعم التفاؤل من التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي أعرب من خلالها عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي ستعمل على المحافظة على وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي عزز تكهنات الأسواق بخفض قريب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

هذا ويتغيب نبض التداول اليوم الجمعة عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة الاحتفال بمهرجان قوارب التنين في الصين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) جانج أنه لا يعطي اهتمام بشكل خاص لمستوى سعر الصرف، موضحاً أنه ليس هناك رقم واحد أكثر أهمية من غيره، الأمر الذي عزز تكهنات الأسواق بأن الصين تفضل منع اليوان من الضعف لأعلى من 7 يوان للدولار الواحد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.37% ليربح 5.68 نقطة ويصل إلى المستوى 1,530.59، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليربح هو الأخر 107.37 نقطة ويصل إلى المستوى 20,881.41.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.90% ليخسر 32.42 نقطة ويصل إلى المستوى 3,564.68، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.17% ليخسر هو الأخر 33.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,827.80.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 69.84 نقطة ويصل إلى المستوى 26,965.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.52% ليربح هو الأخر 10.85 نقطة ويصل إلى المستوى 2,079.96.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.44% ليربح 44.44 نقطة ويصل إلى المستوى 10,031.44، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليربح هو الأخر 35.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,418.40.