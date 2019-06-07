شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسات من الأدنى له منذ 17 من أيار/مايو الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6980 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6977، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6972.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية والذي أوضح اتساع الانكماش إلى ما قيمته 40.4 مقابل 2.6 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 2.3% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 263 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس.