شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق الجلسة على ارتفاع بعد أنباء إيجابية حول المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بانتعاش قطاع الطاقة بالإضافة إلى ورود أنباء إيجابية بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنوي تأجيل تفعيل قرار فرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من السلع المكسيكية من أجل توفير فرصة للمفاوضات بين الجانبين.



يأتي ذلك بعد تهديد "ترامب" بفرض رسوم نسبتها 5% على واردات بلاده من المكسيك بداية من العاشر من يونيو/حزيران على ان تزيد إلى 25% بحلول أكتوبر/تشرين الأول لو لم تتخذ مكسيكو سيتي إجراءات كافية لوقف الهجرة غير الشرعية.



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة استقر الأسبوع الماضي عند 218 ألفاً، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.1% خلال أبريل/نيسان.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.8% وأغلق عند 52.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.7 دولار.



وارتفع سعر "برنت" العالمي بنسبة 1.7% وأغلق عند 61.67 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 25720 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25800 نقطة وأقل مستوى عند 25518 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 7615 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7634 نقطة وأقل مستوى عند 7546 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2843 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2852 نقطة وأقل مستوى عند 2822 نقطة.