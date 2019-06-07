شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع 4% رغم الضغوط على سوق العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سوق العملات الرقمية لضغوط بيعية خلال تعاملات اليوم حيث تراجع معظمها، لكن الريبل ارتفعت مستفيدة من إعلان "فيسبوك".



وكشفت مصادر لموقع "زي إنفورميشن" عن أن "فيسبوك" تنوي إطلاق عملة رقمية خاصة بها خلال الشهر الجاري ستستغلها في عمليات الدفع الإلكترونية عبر تطبيقي "ماسنجر" و"واتساب".



وأفادت المصادر أن "فيسبوك" تنوي دفع رواتب الموظفين بعملتها الرقمية كما أنها ستوفر ماكينات "صراف آلي" مصممة كي يتم تبادل عملات رقمية عن طريقها.

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وساد تفاؤل في الأسواق العالمية يوم الخميس بعد أن أفادت "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنوي تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمنح الفرصة للتفاوض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 0.42 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.43 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار.



وانخفضت "بتكوين" بنسبة 0.9% إلى 7722 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 7877.1 دولار وأقل سعر عند 7453.4 دولار.