شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق على ارتفاع وسط هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها الخام.



ومن جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن إنتاج بلاده من الخام سوف يرتفع في الشهر القادم بعد تراجعه في يونيو بما يتوافق مع اتفاق "أوبك" العالمي.



وتعرض الخام لضغوط اليوم بفعل تصاعد الحرب التجارية والمخاوف من تأثيرها على الاقتصاد، ومن ثم، التأثير سلبياً في الطلب العالمي.

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وزادت التكهنات من اتجاه بنوك مركزية عالمية من بينها الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي نحو خفض الفائدة الأمر الذي يزيد الضغط على الدولار.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

وارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.8% وأغلق عند 52.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.7 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بسنبة 1.7% وأغلق عند 61.67 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.