شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 7-6-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 7-6-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 37 – 41 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 40 - 45 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 59 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

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وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 46 جنيها.