شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تبحث مع كبرى الشركات اليابانية إنشاء مراكز للبحوث والتطوير بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع شركات يابانية، فى إطار مشاركتهم فى اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى فى اليابان.

والتقى وفد وزارة الاتصالات، مع توشيا ماتسوكى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إن إى سى NEC؛ حيث تناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمى للشركة فى مصر يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة فى مصر على غرار مثيله التابع للشركة فى أوروبا لتطوير منتجاتها التى تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعى، والتعلم الآلى، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.

كما شهد اللقاء، استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة فى مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية فى قطاعات مختلفة ومنها الزراعة والنقل، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الدعم الفنى لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون المتبادل فى بناء القدرات للشباب المصرى فى مجالات تكنولوجية متخصصة، بما فى ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة والذكاء الاصطناعى.

الجدير بالذكر، أن شركة NEC هى شركة يابانية متعددة الجنسيات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الشبكات، وتتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام فى مجال الابتكار التكنولوجى.

كما التقى الوفد مع نويوشى تاكاتسونا نائب الرئيس التنفيذى لشركة فوجيستو Fujitsu؛ حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات الشركة فى إنشاء مركز إقليمى للتميز فى مصر ومعمل للبحث والتطوير والدعم الفنى لتكنولوجيا المعلومات، يخدم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ويركز على مجالات الحوسبة السحابية، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعى، كما تم استعراض أوجه التعاون فى مجال بناء القدرات.

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الجدير بالذكر، أن شركة فوجيتسو هى شركة يابانية متخصصة فى صناعة الحواسيب العملاقة والشخصية والخوادم وتقنية الاتصالات.

واجتمع الوفد مع الدكتور شيجيرو ياماوتشى رئيس مؤسسة تطوير التكنولوجيا المساعدة، والدكتور جون إيشيكاوا نائب رئيس المؤسسة؛ وخلال الاجتماع تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، وتشمل بنودها تأسيس مركز مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسة بهدف وضع وتنفيذ معايير للبرامج التدريبية، وإيجاد آليات للتواصل بين الباحثين المصريين واليابانيين فى مجال التكنولوجيا المساعدة، ودعم التعاون المشترك والتواصل بين المبتكرين والباحثين والشركات المصرية واليابانية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك التعاون فى تعريب التطبيقات المصممة باللغة اليابانية.

كما عقد وفد وزارة الاتصالات اجتماعا مع كيشى يوكوياما المسؤول التنفيذى عن الشؤون العالمية لشركة اوبتيم OPTIM العاملة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، و دايسوكى ياماموتو المسؤول التنفيذى عن منصة انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بالشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال استخدام الحلول الذكية فى مجال الزراعة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية اقامة شراكة من خلال إنشاء مركز للبحوث التطبيقية فى مصر.

كما قام وفد الوزارة والدكتور ميتسو اوتشى رئيس جامعة هيروشيما بتوقيع خطاب نوايا، بهدف بحث فرص للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة هيروشيما، فى سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للشباب المصرى من خلال التشارك وتبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية وتقديم الدورات التدريبية وإعداد كوادر للتدريب فى مجال بناء القدرات؛ وذلك فى تخصصات انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى.