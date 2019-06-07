شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار "online banking".. إزاى تحمى حساباتك من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسابق البنوك على تقديم الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت إلى عملائها، لتوفير الوقت والمجهود، بدلاً من التوجه إلى فروع البنوك، والانتظار طويلاً لتأدية خدماتهم، ولكن للأسف هناك محتالون يحاولون سرقة الحسابات البنكية خلال تأدية الخدمات المصرفية أونلاين، ولذا يقدم ”الخليج 365” 7 نصائح للمتعاملين لتجنب السرقة.

1- برامج مكافحة الفيروسات

يجب أن تستخدم برمجيات وحلولاً لمكافحة الفيروسات، كالحائط النارى لمنع الاختراق، خاصة وأن البرامج الضارة قد أصبحت معقدة ومتطورة جداً هذه الأيام، وأى جهاز حاسب يفتقد إلى وجود نظام قوى محدث مضاد للفيروسات سيتعرض إلى مخاطر كبيرة للغاية.

والأجهزة المصابة بالفيروسات خاصة بالبرمجيات الخبيثة معرضة لكثير من المخاطر، فقد تقوم بكتابة وإرسال بياناتك المصرفية إلى البنك الذى تتعامل معه عبر شبكة الإنترنت ولكن تلك المعلومات يمكن أيضاً أن تصل دون علمك لبعض المجرمين فى مكان ما من العالم، ولحسن الحظ هناك الكثير من البرامج والحلول الجيدة المجانية التى تم تصميمها لمكافحة الفيروسات إذا كنت لا ترغب فى دفع مقابل للحصول على تلك الحلول.

ونصيحة إذا كنت تعتقد أن الجهاز الخاص بك قد تم اختراقه، يجب أن تتصل بالبنك الذى تتعامل معه، وقم بإيقاف التسهيلات المصرفية الإلكترونية الخاصة بك حتى تقوم بتنظيف جهازك.

2- تحديث المتصفح

قيامك بإجراء بسيط مثل تحديث متصفح الويب الخاص بك بانتظام يمكن أن يحافظ على أمنك، إن القائمين على تصنيع متصفح الويب يقومون باستمرار بتحديث برامج التصفح الخاصة بهم عندما يتم الكشف عن أى نقاط ضعف يمكن النفاذ منها أو عندما يقوموا بتثبيت وتركيب تدابير أمنية إضافية فى تطبيقاتهم، وإن استخدامك لإصدار قديم لمتصفح الإنترنت يشبه تماماً المشى ليلا دون وجود مرافقين لك أو حراس يحمونك من أى اعتداء.

3- اختيار مكاناً آمناً

لا تقم أبداً بإجراء أى معاملات مالية عبر شبكة الإنترنت فى الأماكن العامة، وإذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة الإنترنت من أماكن معينة مثل المقاهى باستخدام خدمة الواى فاى المجانية، فقد تكون معرضاً لأحد المتطفلين على نفس الشبكة، فلا تقوم بالنفاذ إلى شبكة الإنترنت إلا فى أماكن آمنة مثل المنزل والمكتب الخاص بك.

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4- راقب جيداً

لا تقوم بالضغط على أى رابط من المفترض أن يقودك إلى موقع البنك الذى تتعامل معه، لأنه قد يبدو هذا الرابط مشابهاً للرابط الخاص بهذا البنك، ولكن فى واقع الأمر قد يكون موقعاً وهمياً تم إنشاؤه لالتقاط التفاصيل المصرفية الخاصة بك وسرقة أموالك.

لذا يجب أن تلاحظ جيداً عنوان الرابط الإلكترونى أو الموقع الخاص بالبنك والمدرج على المتصفح، وتأكد من أنه عنوان الويب الصحيح، لذا يجب أن تحفظ جيداً عنوان الموقع الإلكترونى للبنك الذى تتعامل معه، وتكتبه بنفسك فى كل مرة.

5- تجاهل الرسائل البريدية

لا تطلب البنوك من عملائها أى إعادة التحقق من تفاصيل حساباتهم المصرفية من خلال رسائل البريد الإلكترونى، كما أنها لا تقوم بتعليق حساباتهم من خلال البريد الإلكترونى، كما أنها لا تقوم بعمل هذا من خلال الرسائل النصية، يمكنك بشكل آمن تجاهل أى طلبات من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك لا تقم أبدأ بإرسال التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك عبر البريد الإلكترونى.

6- تحقق من أكواد ورموز المعاملات البنكية

يتعين عليك دائماً التحقق من رقم حساب غير المبين فى الرسالة النصية التى يتم إرسالها للتحقق من الحساب، والتى تظهر عند إجراء المعاملات المصرفية، إذا تم الكشف عن حسابك الإلكترونى، فإنك سترسل المال إلى شخص آخر غير الشخص المقصود.

7- المكالمات الهاتفية

إذا لم تكن متأكداً من أى طلبات أو تعليمات أو اتصالات هاتفية تتلقاها، لا تترد فى الاتصال بخط المساعدة الخاص بالبنك الذى تتعامل معه للحصول على مزيد من المعاومات، فى الوقت نفسه، كن حذراً للغاية إذا كنت تتلقى المكالمات من شخص يدعى أنه يقوم بتمثيل البنك الذى تتعامل معه، لا تقم أبداً بتقديم المعلومات السرية الخاصة بحسابك مثل كلمة المرور، أو الصورة المختارة الخاصة بك إلى أى شخص بما فى ذلك موظفى البنك الذى تتعامل معه.