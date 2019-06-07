أرامكو السعودية: تمديد محادثات مع نوفاتك بشأن شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الجمعة أن شركة ارامكو السعودية قد مددت بالفعل محادثات مع نوفاتك بشأن شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال -2 في القطب الشمالي.

وأكد خلال تصريحه أنه ما من شك بين دول أوبك في الحاجة لتمديد اتفاق الإنتاج وإن السؤال يتعلق بموقف المنتجين المستقلين

وإن تمديد الاتفاق من جانب أوبك مضمون تقريبا، وإن السؤال هو تحديد موقف المستقلين.