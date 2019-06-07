شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: لا نريد الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب فى الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار فى 2014-2015 ببساطة غير مقبول.
وقال الفالح فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالى فى سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا".
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