شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 7-6-2019 استقرارا على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.7 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

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16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.