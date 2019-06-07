الان تتابع الفالح: لا نريد الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.
وقال الفالح في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالي في سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا.
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