الفالح: لا نريد الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

وقال الفالح في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالي في سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا.