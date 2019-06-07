الان تتابع وزير الطاقة الروسي يقول إنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع السعودية. وقال نوفاك غداة اجتماع مع وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح إن نظرته لأسواق النفط مماثلة للفالح وأنه قد عقد اجتماعا جيدا مع وزير الطاقة السعودي.
وقال وزير الطاقة الروسي: العوامل الأساسية لسوق النفط أصبحت أقل ارتباطا بسبب السياسة وأن الطلب العالمي على النفط قد ينمو أقل من مليون ب/ي بسبب الحروب التجارية والحروب التجارية تعزز الضبابية بسوق النفط وأن الوضع في سوق النفط مختلف عن 2014 وأوبك حققت توازنا في السوق.
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