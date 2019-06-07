الان تتابع الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة،لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري،بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزيالأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينماينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1336.20 دولار.

لكن الذهب ربح اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

عقد مسؤولون مكسيكيون وأمريكيون محادثات لليوم الثاني بشأن التجارة والهجرة أمس الخميس، في ظل تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ربما يرجئ فرض رسوم جمركية مما قدم بعض الدعم للأسواق المالية.

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في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار على الأقل بعد اجتماع لزعماء أكبر اقتصادات في العالم في أواخر الشهر الجاري.

وزاد المعدن النفيس 50 دولارا تقريبا بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع المكسيك، بينما عززت القراءات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر أن تصدر في الساعة 1230 بتوقيت

جرينتش بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 15 مارس آذار، دون تغيير يذكر تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 25 يناير كانون الثاني.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول

ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع.ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1347.76 دولار للأوقية.