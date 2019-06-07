ارتفاع سعر كيلو الليمون لـ 100 جنيه.. تاجر: زيادة مؤقتة وهذه الأسباب

محمد صبيح
كشف سعيد السماط، تاجر خضراوات بسوق السادس من أكتوبر للجملة، عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار كيلو الليمون لـ 100 جنيه رغم أن أعلى سعر جملة له 50 جنيها موضحا، أن الندرة في المعروض من الثمرة في الأسواق أبرزها.
وقال السماط، في تصريحات لـ صدى البلد، إن انخفاض المعروض من الليمون في الأسواق بسبب الفترة البينية لفصلي الشتاء والصيف، لافتا إلى أن الليمون بتوافر بكميات أكبر خلال فصل الشتاء.
وأضاف، أن انخفاض المعروض خلال الفترة البينية لفصلي الصيف والشتاء تزامن مع انخفاض عدد التجار بسبب إجازة الأعياد دفع تجار التجزئة إلى المغالاة...
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