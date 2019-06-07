شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد المصرى للألعاب": برامج لتطوير الألعاب الإلكترونية أول بطولة دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية، إن دورى الالعاب الإلكترونية الذى سيتم تنظيمه فى منتصف أغسطس المقبل سيركز على برامج لتطوير الألعاب الإلكترونية كونها جز من المبادرة الرئاسية، والتى يشارك بها الاتحاد لتدريب 10 ألاف مبرمج ومطور مصرى وإفريقى على الألعاب الالكترونية.

من جهة أخرى، كشف عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن وجود اتفاقيات أخرى مع شركات عالمية لعقد ندوة وفرق عمل لتبسيط البرمجة للأطفال لمن لديهم هواية صنع الألعاب وذلك فى إطار النهوض بصناعة الألعاب فى مصر.

وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 100 شركة ناشئة بأفكار أفريقية عبر المبادرة الرئاسية، لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى، على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات.

وتستهدف المبادرة تدريب الشباب على مدار 3 سنوات مدة المبادرة، بحيث يتم تدريب نحو 3 آلاف شاب سنويا، وبرز خلال السنوات الماضية عدد من الأفكار والتى تحولت إلى شركات ناشئة حققت نجاحا مثل تطبيق "سويفل وتريلا وحالا" وبعض تطبيقات أخرى، فضلا عن احتضان مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للعديد من الأفكار الخاصة بالشباب.