شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أكبر 10 دول تستورد منتجات زراعية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر السعودية دول العالم المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019.. تعرف على أبرز 10 دول تستورد المنتجات الزراعية المصرية. 1- السعودية، تستورد 471 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار. 2- روسيا، تستورد 423 ألف طن بقيمة 190.4 مليون دولار. 2- روسيا، تستورد 423 ألف طن بقيمة 190.4 مليون دولار. 3- تركيا، تستورد 223.4 ألف طن بقيمة 87 مليون دولار. 4- هولندا، تستورد 170.5 ألف طن بقيمة 73.7 مليون دولار. 4- هولندا، تستورد 170.5 ألف طن بقيمة 73.7 مليون دولار. 5- الصين، تستورد 158.7 ألف طن بقيمة 76.8 مليون دولار. Advertisements 6- الامارات، تستورد 140.8 ألف طن بقيمة 63.3 مليون دولار. 6- الامارات، تستورد 140.8 ألف طن بقيمة 63.3 مليون دولار. 7- اليونان، تستورد 128.3 ألف طن بقيمة 46.7 مليون دولار. 8- بريطانيا، تستورد 128.5 ألف طن بقيمة 83.1 مليون دولار. 8- بريطانيا، تستورد 128.5 ألف طن بقيمة 83.1 مليون دولار. 9- العراق، تستورد 122.1 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار. 10- لبنان، تستورد 117.1 ألف طن بقيمة 43.5 مليون دولار.

10- لبنان، تستورد 117.1 ألف طن بقيمة 43.5 مليون دولار.

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