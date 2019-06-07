شكرا لقرائتكم "صندوق النقد" يحذر من تأثير الصراعات التجارية على نمو الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 23:35

حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي. مبينة في مدونة لها أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع التجاري الحالي، داعية إلى القضاء على التوترات التجارية وتحديث النظام التجاري الدولي.



ولفتت إلى أن القضاء على القيود التجارية في قطاع الخدمات وحده يمكن أن يزيد إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي بمقدار 350 بليون دولار.

ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي العام المقبل بنسبة نحو 0.2 في المئة، ومعدل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8 في المئة بسبب الحرب التجارية في العام المقبل.

وبحسب توقعات الصندوق، فإن نسبة التراجع في معدل النمو ستصل إلى 0.3 في البلدين على حد سواء على المدى البعيد.