شكرا لقرائتكم ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بـ300 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شانون (ارلندا) - رويترز - | منذ 8 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 17:48

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية بقيمة 300 بليون دولار "على الأقل"، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.



وأبلغ ترامب الصحافيين اليوم الخميس: "في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث، قد أزيد 300 بليون دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب، من دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأميركية في مطار شانون الارلندي متجهاً إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: "أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة".