زحام مراكز التسوق يرفع زخم «التجزئة» في العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي,دبي,الشارقة:عدنان نجم ممدوح صوان

لليوم الثالث على التوالي، شهدت مراكز التسوق الرئيسية في الإمارات زحاماً شديداً، أدى إلى إغلاق بعض مداخل مواقف السيارات كما حدث في «فيستيفال سنتر»، فيما ارتفع الزخم إلى ذروته في محلات التجزئة مدعوماً باستمرار التخفيضات، فيما سجل إقبال كبير في مراكز أبوظبي المشاركة في حملة «24 ساعة من التخفيضات».

وفي الشارقة، حيث تشهد أسواق التجزئة إقبالاً متزايداً بالتزامن مع الفعاليات الخاصة بمراكز التسوق، ومهرجان رمضان الشارقة الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع، ما سجل ارتفاعاً في مبيعات القطاع بنسبة تتجاوز 30%، نتيجة الحسومات وزيادة عدد الزوار مقارنة بالأعوام الماضية.

وشهدت مراكز التسوق ازدحاماً شديداً، من المتوقع أن يتواصل حتى ليل الغد، فيما سجلت المطاعم إقبالاً لافتاً وخصوصاً في ركن المطاعم الذي شهد وجود طوابير أمام المطاعم.

وتوافد المتسوقون بأعداد كبيرة على مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات، وشهدت المراكز في أبوظبي ودبي والشارقة إقبالاً كبيراً، خاصة أن إجازة العيد لهذا العام جاءت قبل فترة من انتهاء العام الدراسي، حيث يستعد المقيمون في الدولة للسفر إلى بلدانهم لقضاء الإجازات الصيفية، وبالتالي زاد الإقبال على شراء الهدايا فضلاً عن الملابس والإلكترونيات.

شهدت مراكز التسوق في الدولة حركة تجارية نشطة وازدحاماً شديداً وإقبالاً غير مسبوق خلال عيد الفطر السعيد بالتزامن مع حملات التخفيضات والجوائز المختلفة التي أطلقتها الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة.

وتوافد المتسوقون بأعداد كبيرة على مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات التي وصلت إلى ٩٠% مما كان له أثر كبير في بيع كميات كبيرة من السلع والمنتجات في محال المراكز التجارية المشاركة بالحملة.

شهدت المراكز التجارية في أبوظبي ودبي والشارقة ازدحاماً شديداً للاستفادة من الحسومات على مختلف العلامات التجارية العالمية، خاصة أن إجازة العيد جاءت قبل فترة قصيرة من انتهاء العام الدراسي، حيث يستعد المقيمون في الدولة للسفر إلى بلدانهم لقضاء الإجازة مع ذويهم.

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، قد نظمت فعاليات ترفيهية وعروضاً ترويجية في إطار احتفالات «العيد في دبي».

وشملت الفعاليات مراكز التسوق وعدة أماكن حيوية في دبي وتنوعت بين الألعاب النارية والحفلات الموسيقية، وتضمنت فرصاً للفوز بجوائز مالية وعينية وتقديم هدايا للمتسوقين وعروضاً ترفيهية وغيرها..

ارتفاع المبيعات

تشهد اسواق التجزئة في إمارة الشارقة إقبالاً متزايداً بالتزامن مع وجود العديد من المعارض والفعاليات الخاصة بمراكز التسوق، مثل مهرجان رمضان الشارقة وليالي رمضان، إضافة إلى إجازة عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سجلت أسواق التجزئة في الشارقة، ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة تتجاوز 30 % خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لارتفاع نسبة الحسومات التي تقدمها هذه المراكز، وهو ما أسهم في رفع حجم الزوار والمبيعات بنسبة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات سوق التجزئة بنسب متفاوتة، ولكن بمعدلات عالية مقارنة بالأيام العادية، حيث شهدت أسواق التجزئة إقبالاً على شراء البضائع المختلفة، وخاصة المواد الغذائية، والملابس ومنتجات الزينة والعطور.

وشهدت المراكز والمولات التجارية والأسواق في إمارة الشارقة حراكاً إيجابياً في قطاعات التجزئة والخدمات، حيث أسهمت الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية، فضلاً عن الحسومات الكبرى التي تصل إلى 75 % على مختلف السلع والمنتوجات، إضافة إلى السحوبات العديدة والمتنوعة التي تقام منذ بداية الشهر الفضيل على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة، وسط إقبال كثيف ومتنامٍ من قِبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة في جعل إمارة الشارقة وجهة رئيسة للعديد من السياح والزوار والمتسوقين.

وشهدت حركة المتسوقين والزوار والبيع في مختلف مراكز التسوق وأسواق التجزئة في إمارة الشارقة، نشاطاً كبيراً خلال إجازة عيد الفطر، حيث أتاحت فرصاً كثيرة للمتسوقين للفوز عبر الدخول في السحب على باقة كبيرة من الجوائز والهدايا القيّمة والقسائم الشرائية، التي أعلنت عنها العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو عدد الزوار والمتسوقين.

وتوافدت آلاف العائلات إلى مراكز التسوق وأسواق التجزئة، وازدحمت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال.

تخفيضات حقيقية.

وقدمت أغلب المراكز التجارية عروض تخفيضات حقيقية على الملابس والألعاب والمأكولات، والعديد من العروض الترويجية للأطفال، وصلت إلى 75%، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم المبيعات.

وشهدت مراكز التسوق في أبوظبي خلال أول أيام عيد الفطر السعيد حركة تجارية نشطة وازدحاماً شديداً بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتوافد المتسوقون بأعداد كبيرة على مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات التي وصلت إلى ٩٠% خلال اليوم الأول مما كان له أثر كبير في بيع كميات كبيرة من السلع والمنتجات في محال المراكز التجارية المشاركة بالحملة.

وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك، حيث استفاد المقيمون والزوار من حسومات مجزية على مشترياتهم، فضلاً عن باقة متنوعة من عروض التسوق التي لا تضاهى على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية.

وشارك في التخفيضات أكثر من 500 متجر في 16 مركزاً تجارياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، حيث أتاحت الحملة للمتسوقين الحصول على عروض استثنائية واختبار مهاراتهم وقدراتهم في التسوق خلال ماراثون التسوق الذي يستمر 24 ساعة، كما حملت هذه الفعالية بالإضافة إلى التخفيضات تجارب جديدة تناسب الجميع من مسابقات «تسوق واربح» والعروض الترفيهية وبرامج الأطفال، حيث استضاف مركز «مارينا مول» عرض «نيكلوديون روكس» و«هيلي مول» برنامجاً تعليمياً للأطفال، بينما شارك زوار «دلما مول» و«المول - المركز التجاري العالمي» في أبوظبي، و«الجيمي مول» في مسابقات «تسوق واربح»، كما نظمت مراكز التسوق الأخرى عروضاً ترفيهية حية خلال العيد.

وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ أطلقت شركة «لاين للاستثمار والعقارات» حملة تخفيضات على مدار 24 ساعة في ثمانية مولات في أبو ظبي والعين.

وقدمت المولات المشاركة خصومات جذابة في العلامات التجارية المشهورة عالميًا بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية ليلاً.

نجاح كبير

قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة «الدار العقارية»: «سلطت فعالية التخفيضات الكبرى الضوء على الشراكة الوثيقة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وقطاع تجارة التجزئة في الإمارة، وقد برهنت هذه الفعاليات على نجاحها الكبير والدور المحوري الذي تلعبه في دعم تجار التجزئة على تحقيق أهدافهم، فضلاً عن تعزيز حضور أبوظبي كواحدة من أهم وجهات التسوّق على مستوى العالم، ونحن نفخر بشراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تقديم فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة إلى المتسوقين خلال هذا العام، ولا شك أن الفعالية لهذا العام كانت أكبر وأفضل، حيث جرى توفير المزيد من الحسومات والجوائز المجزية وتجارب الترفيه التي لا تنسى إلى الزوار.

فعاليات حية

وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات» قائلاً: «لقد شهدت المولات ومراكز التسوق التابعة لنا إقبالاً كبيراً بالتزامن مع الحملة المعلنة، وجرى تفاعل كبير مع عروض تخفيض مبهرة على مدار 24 ساعة؛ قدمتها متاجر البيع بالتجزئة لدينا في كافة مراكز التسوق التابعة لنا؛ مع تسليط الضوء على الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية الحية والحصول على فرص للفوز بجوائز مذهلة».

وشملت الأنشطة المتوفرة خلال فترة الاحتفالات بمراكز التسوق المختلفة إقامة العروض الفنية التقليدية والحديثة، وأنشطة الأطفال، والفعاليات الترفيهية المتجولة، والعروض الفنية والحرفية، والعروض السحرية، والألعاب الداخلية، وعروض المهرّجين، وخياماً لرسم الحناء.

وشملت قائمة المراكز التجارية المشاركة في نسخة عام 2019 من عروض التخفيضات التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كلاً من «ياس مول»، و«المول - المركز التجاري العالمي في أبوظبي»، و«الجيمي مول»، «أبوظبي مول» و«بوادي مول»، و«دلما مول»، و«الراحة مول»، و«الوحدة مول»، و«براري أوتلت مول»، و«الفوعة مول»، و«الخالدية مول»، ومركز مدينة زايد التجاري، و«مزيد مول»، و«المشرف مول»، و«مارينا مول». فيما فتحت مراكز أخرى مثل «العين مول» و«سيتي سنتر مصدر»، و«ديرفيلدز مول»، و«هيلي مول» أبوابها لساعات إضافية حتى الساعة 3 فجراً، بحيث استفاد المتسوقون من التخفيضات خلال هذه الفترة.

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