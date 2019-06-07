«بي إم دبليو» تتجاهل تهديدات ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام المسؤولون التنفيذيون في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بافتتاح أول مصنع لها لتجميع السيارات في المكسيك، بعد أسبوع من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية.

وأفادت «بلومبيرج»، بأن الشركة أنفقت نحو مليار دولار على المصنع الذي أقيم في سهول سان لويس بوتوسي الشاسعة، بشمال وسط المكسيك.

ويشار إلى أن المصنع هو واحد من بين ثلاثة مصانع أخرى - حيث يوجد اثنان آخران في ألمانيا والصين - وسيقوم بإنتاج الجيل الثالث من سيارات سيدان، التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الأخرى.

ويأتي توقيت افتتاح المصنع بعد أيام من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك في العاشر من حزيران/يونيو الجاري، ما لم تتخذ خطوات لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا إلى أمريكا.(د ب أ)