شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إم دبليو» تتجاهل تهديدات ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام المسؤولون التنفيذيون في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بافتتاح أول مصنع لها لتجميع السيارات في المكسيك، بعد أسبوع من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية.
وأفادت «بلومبيرج»، بأن الشركة أنفقت نحو مليار دولار على المصنع الذي أقيم في سهول سان لويس بوتوسي الشاسعة، بشمال وسط المكسيك.
ويشار إلى أن المصنع هو واحد من بين ثلاثة مصانع أخرى - حيث يوجد اثنان آخران في ألمانيا والصين - وسيقوم بإنتاج الجيل الثالث من سيارات سيدان، التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الأخرى.
ويأتي توقيت افتتاح المصنع بعد أيام من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك في العاشر من حزيران/يونيو الجاري، ما لم تتخذ خطوات لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا إلى أمريكا.(د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «بي إم دبليو» تتجاهل تهديدات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.