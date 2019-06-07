شكرا لقرائتكم خبر عن عملة «فيسبوك» نهاية الشهر لسداد رواتب الموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية أن منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سوف تطلق نهاية الشهر الجاري عملة رقمية خاصة بها، وستسمح لموظفيها العاملين على المشروع باستلام رواتبهم من خلالها.

وقال موقع «إنفورميشن»، إن الشركة تخطط أيضا لإنشاء أجهزة صراف آلي تمكن المستخدمين من شراء العملة وتداولها. وتستعد الشركة منذ أكثر من عام لإطلاق عملة رقمية، بعدما ألمح مارك زوكربيرج إلى أهمية امتلاك «فيسبوك» لوسيلة دفع خاصة بها، وتعيينه لديفيد ماركوس الرئيس السابق لشركة «باي بال» لخدمات الدفع للإشراف على المشروع.(وكالات)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملة «فيسبوك» نهاية الشهر لسداد رواتب الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.