«كامارو ZL 1» تنضم إلى تجارب «شفروليه» على حلبة ياس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت شفروليه عن إضافة ستّ سيارات جديدة من طراز كامارو 2019 إلى تشكيلة السيارات المشاركة على حلبة مرسى ياس لإضفاء المزيد من الإثارة والتشويق للسباقات. وتشمل هذه الطرز للمرة الأولى على الإطلاق فئة كامارو ZL1 عالية الأداء. وسوف توفر سيارات كامارو الجديدة تجارب مذهلة لا مثيل لها على الحلبة تناسب عشاق الحماسة والتشويق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم حلبة مرسى ياس بعضاً من أفضل تجارب القيادة في المنطقة، لتنقل عشاق القيادة إلى قلب الحدث مع سباقات القيادة والكارتينغ والدريفت والدراج، حيث يمكن لعشاق آخر رياضتين الاستمتاع بهما في سيارات شفروليه كامارو الجديدة.

وسوف تساعد سيارة شفروليه كامارو لسباقات الدراج هواة هذه الرياضة ليصبحوا سائقين متمرسين في هذا المجال، وكل ذلك ضمن بيئة مراقبة تبدأ بجولة تعليمية مع سائق محترف، حيث يتم استعراض التسارع الاستثنائي لفئة كامارو ZL1 من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثواني فقط. وبعد ذلك، سيحصل الركاب على فرصة اختبار قيادة السيارة بأنفسهم تحت إشراف دقيق من مدربهم. وفور استلامهم للمقود، سوف يختبرون حجم الإثارة والتشويق الذي توفره قيادة سيارة كامارو على مسار سباقات الدراج.

وللباحثين عن مزيد من التشويق، ستقدّم «تاكسي دريفت» من شفروليه لمحة صاخبة ومفعمة بالإثارة عن عالم الدريفت. ويقود التاكسي مدرب محترف في الدريفت ليأخذكم في جولة مشوقة عبر حلبة القيادة الشمالية ضمن سيارة كامارو SS معدلة فائقة الأداء وخفيفة الوزن. وهذه التجربة هي بلا شك غير مناسبة لأصحاب القلوب الضعيفة.