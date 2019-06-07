واشنطن تصعّد ضد بكين.. و«هواوي» تبدأ حرب التوسع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تصعيد جديد للحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار «على الأقل»، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

أبلغ ترامب الصحفيين، أمس الخميس، قائلاً: «في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب»، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) في مطار شانون الإيرلندي متجهاً إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: «لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة».

تحذيرات

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية لها تأثير سلبي كبير في نمو الاقتصاد العالمي.

وقبل الاجتماع الوشيك لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية بها، يومي الثامن والتاسع من حزيران/يونيو في مدينة فوكوكا اليابانية، أعلن الصندوق أن «عمليات المحاكاة أظهرت أن الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها حديثاً والرسوم الملوح بتطبيقها، يمكن أن تقلص من نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بمقدار 0.5%».

وكتبت لاجارد في مدونة: «هناك إشارات قوية على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع التجاري الحالي».

ووفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة نحو 0.2% ومعدل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.3% بسبب الحرب التجارية في العام المقبل.

وبحسب توقعات الصندوق، فإن نسبة التراجع في معدل النمو ستصل إلى 0.3% في البلدين على حد سواء على المدى البعيد.

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أزمة هواوي

وعلى صعيد أزمة الجيل الخامس والضغوط الأمريكية المتواصلة لحصار «هواوي» على اعتبارها تهديداً أمنياً، لجأت المجموعة الصينية على ما يبدو إلى التوسع، معلنة من موسكو عن تصعيد في حرب «الجيل الخامس»، حيث وقّعت الأخيرة عقداً مع شركة الاتصالات الروسية «إم تي إس» لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس في روسيا خلال العام المقبل.

التوقيع الذي تم على هامش اجتماع بين الرئيسين الصيني شي جين بينج، والروسي فلاديمير بوتين، أعلنت فيه «إم تي إس» أن العقد ينص على «تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس والإطلاق التجريبي لشبكات الجيل الخامس في 2019-2020».

ونقل البيان عن رئيس هواوي جو بينج قوله إنه «سعيد جداً» بتوقيع عقد «في مجال يكتسب أهمية استراتيجية مثل الجيل الخامس».

كذلك، وقعت هواوي مسودة اتفاق مع الاتحاد الإفريقي يتضمن التعاون في اتصالات شبكة الجيل الخامس.

ويمر عملاق الاتصالات الصيني منذ أيار/مايو في فترة من الاضطرابات على خلفية منع إدارة ترامب الشركات الأمريكية من بيع أجهزة تكنولوجيا متطوّرة لهواوي للاشتباه في أنها تتجسس لمصلحة بكين.

ويقول خبراء إن القرار الأمريكي الذي يدخل حيّز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر يهدد مستقبل الشركة التي تعتمد بشكل كبير على الشرائح الأمريكية لهواتفها.

وقد اتّخذت شركات عدة بالفعل خطوات باتّجاه مقاطعة هواوي، بينها جوجل التي تزود بنظامها أندروير الأغلبية الساحقة من الهواتف الذكية حول العالم.

وتثير تقارير عن مشاركة هواوي في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا جدلاً واسعاً، في حين تؤكد حكومة تيريزا ماي أنها لم تحسم أمرها بعد بشأن مشاركة المجموعة الصينية في بناء الشبكة من عدمه.

ريادة صينية

محلياً، منحت الصين تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس إلى أربع شركات محلية، لتقطع بذلك شوطاً كبيراً في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات هذه، وسط منافسة حامية من الولايات المتحدة.

توفر شبكة الجيل الخامس في تكنولوجيا الاتصالات نقلاً أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن مزودي الاتصالات المملوكة من الدولة، تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا برودكاستينج نتوورك كوربوريشين، حصلت على تراخيص لتشغيل شبكة الجيل الخامس لخدمات الاتصالات الرقمية النقالة.

وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مياو وي «بعد إصدار تراخيص الجيل الخامس، سنواصل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة الفاعلة في سوق الجيل الخامس الصيني، والسعي لتطوير مشترك لشبكة الجيل الخامس الصينية وتشارك إنجازات تطوير الشبكة».

وتعليقاً على الإعلان قالت هواوي إنها ستقدم «الدعم الكامل» للمشغلين الصينيين في بناء الشبكة. وكتبت هواوي على موقع ويبو «نعتقد أنه في المستقبل القريب ستقوم شبكة الجيل الخامس الصينية بقيادة العالم».

وقال مصنّع هواتف صيني آخر هو فيفو، إن هواتفه العاملة بشبكة الجيل الخامس جاهزة لاختبار الشبكة وستطرح للبيع فور إتمام التجارب.

ومنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية في أيار/مايو من بيع مكونات عالية التقنية إلى مجموعة هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ومنحتها لاحقاً 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر. وردت الصين بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة «كيانات غير موثوق بها». (وكالات)