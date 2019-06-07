شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس مول» يمدد حملة استرداد ضريبة القيمة المضافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن «ياس مول»، وجهة التسوق والترفيه والمطاعم، عن تمديد حملة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي كانت جزءاً من حملة التخفيضات الكبرى بين الساعة 10 من صباح 5 يونيو حتى الساعة 10 من صباح 6 يونيو، لتصبح حتى لغاية يوم السبت 8 يونيو، مما يمنح المتسوقين وقتاً أطول للحصول والاستمتاع بالتسوّق واسترداد ضريبة القيمة المضافة.

ويلتزم «ياس مول» بتقديم أفضل حلول التسوق لسكان أبوظبي وزوارها على حد سواء، وتتيح هذه المبادرة للمتسوقين فرصة الاستفادة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر.

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