نشاط قطاع الخدمات ينتعش بأمريكا ويتراجع في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما النشاط في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة بوتيرة قوية في مايو/أيار، وعيّنت الشركات المزيد من العمال، مما أتاح متنفساً لاقتصاد متباطئ في أعقاب دفعة مؤقتة من الصادرات، وتراكم المخزونات في الربع الأول من العام.

جاء مسح معهد إدارة التوريدات في أعقاب سلسلة من التقارير الضعيفة عن إنفاق المستهلكين والإسكان والصناعات التحويلية، أشارت إلى فقد حاد لزخم النمو الاقتصادي في أوائل الربع الثاني.

ودفع تباطؤ النمو وتفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسوم الأمريكية المرتقبة على واردات من المكسيك، بعض الاقتصاديين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع 1.4 نقطة إلى 56.9 في مايو/أيار. وتعني أي قراءة فوق الخمسين نمواً في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عدم حدوث تغير في المؤشر عن الشهر السابق عند 55.5.

إلى ذلك، أظهر مسح خاص نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر في مايو/أيار، متأثراً بتباطؤ ملحوظ في مبيعات التصدير؛ حيث ضغط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على القطاع الذي تعول بكين عليه في دعم اقتصادها المتباطئ.

وهبط مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.7 في مايو/أيار، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير/شباط، ومنخفضاً عن 54.5 في إبريل/نيسان. ومستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة المقدمة لشركات الخدمات الصينية انخفضت بشكل كبير من أعلى مستوياتها خلال سنوات التسجيل في إبريل/نيسان، من 55.6 إلى 51.1، مع عدم تسجيل الغالبية العظمى من الشركات التي شملها المسح أي تغير في مبيعات التصدير في مايو/أيار. يضع هذا نمو الطلبيات الجديدة عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وقال تشنغ شينغ تشونغ مدير تحليلات الاقتصاد الكلي لدى مجموعة سي.إي.بي.أم في بيان رافق صدور الأرقام «إجمالاً، أظهر النمو الاقتصادي الصيني بعض علامات التباطؤ في مايو/أيار. التوظيف وثقة الشركات يستحقان على وجه الخصوص اهتمام صنّاع السياسات».

( رويترز)