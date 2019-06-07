مشاكل في المحرك قد تتسبب بتأخير تسليم «بوينج 777 إكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي كبير في «بوينج»، إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة بمحركين في العالم، الطائرة «777إكس»، لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالمحرك التوربيني الجديد «جي.إي9 إكس» من «جنرال إلكتريك».

وتواجه «بوينج» مواطن خلل في اختبارات المحرك «جي.إي 9إكس» بعد تأخيرات في تجميعه، وفي أجنحة الطائرة المصنعة من ألياف الكربون. وتقول مصادر في القطاع، إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة الطائرة «737 ماكس» بعد حادثي تحطم داميين، يقلصان المجال أمام أكبر صانع طائرات في العالم للالتزام بهدفه الرسمي بأن تدخل الطائرة الخدمة في 2020.

وتقول طيران الإمارات إنها تتوقع تشغيل أولى طائراتها من نوع «777إكس» في يونيو/حزيران 2020، وهو موعد أصبحت تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.

وأبلغ جريج سميث، المدير المالي ل«بوينج» خلال مؤتمر صحفي أن هدف 2020 «لا يزال هو الافتراض القائم»، معيداً تأكيد فحوى تصريحات الرئيس التنفيذي دينيس ميلنبورج، الأسبوع الماضي.

وقال سميث: «العنصر الحاسم الآن هو محرك «جنرال إلكتريك».. هناك بعض التحديات التي يعكفون على حلها فيما يتعلق بالاختبارات؛ لذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون على ذلك».

وقال ميلنبورج: إن أول طائرتي اختبار طيران «777إكس» غادرتا مصنع «بوينج» في سياتل، وتخضعان حالياً لاختبارات النظم المتكاملة على الأرض، في حين دخلت طائرتا الاختبار التاليتان مراحل التجميع النهائية.

لكن مشاكل المحرك ومسائل أخرى قلصت فرص إجراء أول رحلة في أواخر يونيو/ حزيران.

وقال مصدر في قطاع الطيران مطلع على البرنامج، إن جدول اختبارات الطيران الأصلي كان لمدة 14 شهراً؛ لكن من المستبعد تسريعه في ضوء التدقيق المشدد بخصوص تراخيص الطائرات بعد حادثي الطائرة «737 ماكس» في أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/آذار.

يعني ذلك أنه على الأرجح سيتم تسليم الطائرة «777اكس» لشركات الطيران قرب نهاية 2020، وقد يتأجل ذلك الموعد إلى 2021، حسبما ذكرت مصادر في قطاع الطيران خلال مناسبة للصناعة في سيؤول هذا الأسبوع.

وبدأت «جنرال إلكتريك» اختبارات الطيران لمحركها التوربيني، الأكبر في العالم، في مارس/ آذار بعد تأخر ثلاثة أشهر يرجع بالأساس إلى مشكلة في مكبس المحرك. (رويترز)