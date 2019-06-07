شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يتوقع هبوط النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللو «مورجان ستانلي» في مذكرة بحثية إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.
وبلغ خام «برنت» وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة أمس الأول أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية في ظل إنتاج قياسي وفي الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير سلباً في طلب الطاقة.
وقال محللو «مورجان ستانلي» في مذكرة «الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيراً مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح». وقال بنك الاستثمار إن بيانات الطلب على النفط لشهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي «تشكل 48 بالمئة من الطلب العالمي على النفط» إجمالاً. وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً، ليقلص بالتبعية توقعاته لخام «برنت» للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل من 75 و80 دولاراً للبرميل. (رويترز)
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