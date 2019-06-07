الحظر الصيني لـ «آيفون» يهدد بمحو ثلث قيمة «أبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي بدأت فيه أسهم «أبل» استعادة بعضٍ من انتعاشها هذا الأسبوع بعد تصريح رئيسها تيم كوك بأن الشركة ستعمل على تفادي أي تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قال خبراء إنه يتوجب على المستثمرين عدم الاستكانة إلى الوضع الراهن، مع الأخذ في الاعتبار أن التهديد الصيني حقيقي، مشيرين إلى أنهم يمتلكون أسلحة قوية يمكنهم استخدامها منها حظر بيع هواتف الآيفون في الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهاوي سهم الشركة إلى نحو 130 دولاراً، وبالتالي خسارتها ثلث قيمتها السوقية.