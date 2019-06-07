أحدث إصدارات «ميني» تجسد جوهر السيارات الرياضية

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كشفت الشركة البريطانية العالمية «ميني» MINI عن مجموعة جديدة من سياراتها المعروفة بفخامة قيادتها وقوة أدائها، لتساهم الطرز الجديدة بحفر اسم بارز تدونه في التاريخ العريق للعلامة التجارية الممتد منذ ستين عاماً.

يواصل إرث «ميني» الرياضي تفوقه من خلال إطلاق طرازين جديدين هما MINI John Cooper Works Clubman و MINI John Cooper Works Countryman وتتشاطر جميعها نفس جينات الأداء الفائق الذي يليق بسيارات السباق لتقديم تشكيلة قوية قوامها الدقة، والتحكّم والتسارع، مدعمة بالعزم الفائق الصادر عن محرك توربو رباعي الأسطوانات يولّد 225 كيلوواط/‏ 306 أحصنة (مجموع استهلاك الوقود: 7.4 - 7.1 لتر/‏ 100 كلم، مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 169 - 161) بالنسبة للطراز الأول، بينما يصل (مجموع استهلاك الوقود في الطراز الثاني إلى 7.3 - 6.9 لتر /‏ 100 كم ومجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 166-156 غراماً/‏ كلم).

ويتمتع الطرازان بجملة من الميزات والخصائص المتمثلة بالقوة والأداء الخارق، بالإضافة إلى قمة الفخامة والحصرية التي تصعب منافستها ضمن فئتها، فكلاهما مزود بمحرك قوي للغاية مع ناقل حركة رياضي «Steptronic» ب 8 سرعات، وقفل تفاضلي ميكانيكي على المحور الأمامي، ونظام الدفع الرباعي «ALL4»، فضلًا عن التصميم الدقيق للشكل الخارجي الذي يساعد على التقليل من مقاومة الهواء والاستفادة في زيادة الثبات على الطريق. والوزن المثالي للسيارة بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في المحرك ونظام التعليق، تتكامل جميعها معاً لتقدم أداء مثالياً ومميزاً.

تم تجهيز هذين العملاقين بمحرك بأربع أسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج بتقنية MINI TwinPower Turbo وبهذا يتفوق على الجيل السباق بمقدار 55 كيلوواط/‏ 75 حصاناً عند التسارع الأقصى، ليشكل دليلًا على الروح الريادية لسيارة والتزامها بقوة الأداء، ولتجسد هذه الإصدارات الحديثة مفهوم السيارة الرياضية بكل تفاصيله. ويزداد عزم الدوران من 100 نانومتر إلى 450 نانومتر مما يعطي تسارعاً استثنائياً وانطلاقة مثالية تعكس شخصيتها الرياضية. وتحقق MINI John Cooper Works Clubman مسافة من 0 إلى 100 كم/‏ ساعة ب 4.9 ثانية، بينما تحقق MINI John Cooper Works Countryman نفس النتائج ب 5.1 ثانية أي ب 1.4 و1.5 ثانية أسرع من الطرز السابقة، مما يؤكد قدرتها بالتفوق على أفضل سيارات السباق في العالم.