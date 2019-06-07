شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» قلقة على النمو العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «موديز» في تقرير، أمس، إن النمو العالمي يواجه مخاطر من تنامي عدم التيقن في السياسة التجارية الأمريكية. وأضافت: «التصعيد الأخير في التوترات الأمريكية الصينية يُلقي بظلاله على أفق الاقتصاد العالمي. التهديد الأمريكي الجديد بفرض رسوم على الواردات من المكسيك هو تذكير بضبابية السياسة التجارية الأمريكية».وقال التقرير: «التطورات التجارية والجيوسياسية الأخيرة قد تعرض الاقتصاد للخطر، إذا تسببت في تراجع كبير للأسواق المالية العالمية وشح التمويل». ( رويترز)

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